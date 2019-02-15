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Воробьев рассказал о проекте «наземного метро» в Подмосковье

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Андрей Воробьев

Строительство кольца «наземного метро» в Подмосковье обойдется в 250-300 миллиардов рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью ТАСС, опубликованном в пятницу, 15 февраля.

«В 2014 году я пошел к президенту Владимиру Путину, попросил поддержки по "наземному метро". Владимир Владимирович поддержал, и тогда мы разработали концепцию», — рассказал Воробьев.

Так называемое наземное метро, по словам Воробьева, свяжет между собой большинство муниципалитетов области. Линия легкорельсового трамвая будет проходить на территории, свободной от домов и природоохранных объектов, подчеркнул губернатор.

«Теперь дело осталось за малым — нужно спроектировать этот круг. Это приличные деньги», — отметил Воробьев.

После предстоит решить вопрос стыковки с московским метрополитеном, добавил он. По его словам, эта тема сейчас обсуждается на правительственном уровне.

Губернатор подчеркнул, что масштабный проект позволит улучшить жизнь огромного количества людей, которые сегодня вынуждены тратить на дорогу до работы и обратно по четыре часа.

Воробьев заключил, что в настоящий момент власти должны найти средства на реализацию «наземного метро».

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