Российская пенсионерка обругала девочку и сломала ей руку в автобусе

Пенсионерка поторопилась выйти из автобуса и сломала руку 13-летней девочке в Казани. Женщина толкнула ее, из-за чего школьница упала на закрывающуюся дверь. Конечность зажало между поручнем, передает в воскресенье, 17 февраля, «Политэксперт».

Отмечается, что пенсионерка при этом громко бранилась, а девочка едва не потеряла сознание от боли. Никто из пассажиров не помог, а кондуктор прикрикнула.

Подросток обратилась за помощью в ближайшую аптеку, фармацевты вызвали ей «скорую».

Позже у пострадавшей выявили серьезный перелом. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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