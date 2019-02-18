У российского бизнеса появилась надежда

Российский бизнес обрел надежду на светлое будущее. Об этом в интервью ТАСС заявил глава организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

«Если говорить философски, то для бизнеса очень важно настроение. Так вот, настроение бизнеса сейчас — это пока, скорее, настроение надежды», — отметил собеседник агентства.

По его словам, сейчас значительные ресурсы направляются на «формирование будущего, а не на сегодняшнюю потребность». В обозримом будущем Россия способна стать страной с сильной и успешной экономикой, а значит, и с успешными предпринимателями, считает Репик.

«В результате те, кто сомневался с проектами, какими-то решениями, финансированием, сейчас настроены чуть более бодро, заинтересованно», — сказал глава «Деловой России». Все больше предпринимателей, по его мнению, перестают ориентироваться на антироссийские санкции и стремятся начать свое дело, поскольку «потом может быть уже поздно: конкуренция подталкивает к решению».

17 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что сообщения о прежних планах правительства забрать у крупного бизнеса сверхдоходы были неправильной трактовкой настоящих намерений властей.

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