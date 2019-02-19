Дуэт Sofi Tukker выступит в России

Дуэт Sofi Tukker приедет в Россию, чтобы дать два больших сольных концерта. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 февраля.

21 марта группа выступит в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт», а на следующий день — на столичной площадке «1930». В прошлом году музыканты уже посещали Москву, чтобы принять участие в фестивале Park Live.

Американский дуэт Sofi Tukker, играющий в стиле электронной танцевальной и хаус-музыки, был образован в 2014-м году. В состав коллектива входят певица, гитаристка и композитор Софи Хоули-Вельд, а также клавишник и бэк-вокалист Такер Хэлперн. Их первый EP Soft Animals вышел в 2016-м году, а в 2018-м они выпустили пластинку Treehouse, которая была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

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