Монополисты могут обеспечить безаварийность отопительного сезона

На круглом столе «Промежуточные итоги прохождения отопительного сезона» во вторник, 19 февраля, обсуждали возможные источники финансирования замены теплосетей, а также вопросы совершенствования теплоснабжения населенных пунктов.

Директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова отметила, что, на ее взгляд, системного подхода муниципалитетов к решению проблем в теплоснабжении на сегодняшний день все еще нет.

«Особенно это касается малых городов. В больших городах — где уже присутствуют сильные монополисты, отопительные сезоны проходят легче. Хотя бы потому, что там известны ответственные за происходящее», — подчеркнула представитель СГК.

Эксперты отметили, что совершенствование теплоснабжения должно происходить с помощью таких инструментов, как альтернативная котельная, а к финансированию же крупных проектов помимо государства должны привлекаться частные инвесторы, например СГК.

Наличие доминирующего положение у теплоснабжающей организации само по себе не страшно, отметила в свою очередь заместитель начальника управления управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Елена Цышевская.

«Страшно, если она себя будет неправильно себя вести. Но за этим следить соответствующие органы, — пояснила она. — При методе альткотельной мы можем зафиксировать рост тарифа, можно обеспечить населению определённую скидку, но за это инвестор выполняет определенную работу, и его всегда можно проверить. И поэтому этот метод достаточно прозрачный».

Участники вспомнили про ситуацию в хакасском городе Черногорск, где из-за аварии в холод были лишены тепла сотни многоквартирных домов.

Исправить аварию власти попросили именно СГК, в связи с чем, представитель компании Косогова заметила, что среди обывателей бытует мнение о том, что монополист в энергетической сфере это плохо, что он якобы все возьмет в свои руки, и все будет ухудшаться, но на деле — как раз наоборот: для сетей монополия является единственным способом спасения.

«Потому что от источника до потребителя сети должны быть только в одних руках. Это удешевляет эксплуатацию сетей, а также ведет к надлежащему контролю и ответственности. Как раз в Черногорске нарублены куски тепловых сетей и источников», — подчеркнула топ-менеджер.

