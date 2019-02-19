В клубе Gazgolder состоится экспериментальная рейв-вечеринка TEST 7

В московском клубе Gazgolder пройдет рейв-вечеринка TEST 7. Мероприятие запланировано на 23 февраля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Седьмой TEST — новый эксперимент и образец системного рейва одновременно. На наших событиях мы уже проверяли все органы чувств на восприимчивость — кроме одного, поэтому на этот раз будем тестировать ресурс обоняния. Концепция главной сцены будет определяться радикальным техно-звучанием, а веранда "Газа" станет плацдармом для коллаборации System 108 и амстердамской онлайн-радиостанции Red Light Radio», — отмечают организаторы.

На главной сцене выступят исполнители Kobosil, Fiedel (участник дуэта MMM), Hyperaktivist, Stef Mendesidis, Vladimir Dubyshkin и Mashkov. На сцене Red Light Radio появятся, в частности, представитель амстердамской площадки DJ Soulseek, Indentified Patient и Lien & Roelien, а также София Родина, Kovyazin D и Adamov.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте лейбла System 108.

Red Light Radio — онлайн-радиостанция и международная музыкальная платформа, расположенная в квартале красных фонарей в Амстердаме.

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