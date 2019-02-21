Жертвами пожара в Бангладеш стали более 40 человек

Более 40 человек погибли в результате пожара в столице Бангладеш Дакке. Об этом сообщает издание Channel News Asia.

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме, который также использовали в качестве химического склада. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать газовый баллон.

В результате погиб 41 человек. По словам начальника пожарной службы Бангладеш Али Ахмеда, число жертв может увеличиться.

В 2013 году жертвами пожара на швейной фабрике в Бангладеш стали не менее девяти человек. Возгорание возникло в четырехэтажном здании, закрытом на перерыв. Однако внутри находились сотрудники, работавшие во внеурочное время.

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