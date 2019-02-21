В Rambler Group опровергли переговоры о продаже компании Сбербанку

Информация о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке Rambler Group, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщили «Ленте.ру» представители обеих компаний.

Как подчеркнул член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян, речи о продажи компании или отдельных активов не идет. «Rambler Group ведет со "Сбербанком" переговоры о рефинансировании кредитов в банке "Траст"», — пояснил он.

В пресс-службе Сбербанка эту информацию подтвердили.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на пять источников, якобых знакомых с ходом переговоров, сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута.

Rambler Group — ведущий участник российского рынка медиа и развлечений. В состав Rambler Group входят крупнейший интернет-медиахолдинг Rambler&Co (включает в том числе такие издания как «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», «Чемпионат» и Livejournal), крупнейшая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» и онлайн-кинотеатр Okko.

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