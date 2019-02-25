У основателя группы GusGus вышел новый альбом

Стефан Стефенсен, известный под псевдонимом President Bongo, выпустил новый альбом Quadrantes. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 25 февраля.

Он вышел на собственном лейбле музыканта Radio Bongo, основанном в 2012 году. Альбом будет доступен на стриминговых сервисах или в виде 300 специальных виниловых пластинок. 21 марта также появится сборник ремиксов на треки с Quadrantes.

Отмечается, что альбом был выпущен в рамках проекта Les Adventures de President Bongo, который продлится до 2025 года. Его суть заключается в том, что на протяжении семи лет President Bongo будет работать над серией из 24 виниловых пластинок. Они будут регулярно выходить ограниченным тиражом в виде коллекционных изданий.

Исландский электронный музыкант President Bongo был одним из основателей группы GusGus. С 2015 года он решил сосредоточиться на сольном творчестве. За свою карьеру он успел записать ремиксы на песни таких исполнителей, как Depeche Mode, Бьорк, Ройшн Мерфи, Fufanu и Supermax.

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