Руководитель университета «Дубна» вошел в Топ-10 ректоров России

Руководитель государственного университета «Дубна» Дмитрий Фурсаев вошел в Топ-10 ректоров России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе правительства Московской области в среду, 27 февраля.

«Задачей исследования было понять, какой путь прошли ректоры российских вузов прежде, чем поднялись на эту ступень, каков их научный потенциал, организаторские способности, профессиональные компетенции, каковы их взаимоотношения с органами власти и управления», —рассказала министр образования региона Ольга Забралова.

Она отметила, что Дмитрий Фурсаев умеет сочетать руководящую и педагогическую деятельности. «Почетно, что ректор нашего вуза в числе выдающихся», — подчеркнула она. Министр также напомнила об успешной научной работе ректора.

Дмитрий Фурсаев является автором более 60 научных публикаций, имеет одну научную монографию в издательстве Springer, лауреат именной премии Губернатора Московской области в сфере образования.

Рейтинг составили на основании анализа 274 биографий ректоров крупнейших высших учебных заведений РФ. Учитывались показатели учебного учреждения и личные достижения ректоров.

