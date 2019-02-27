Familia откроется в крупном столичном дисконт-центре

В одном из старейших и крупнейших московских дисконт-центров «Орджоникидзе, 11» 2 марта откроется магазин федеральной off-price-сети Familia. Он торжественно откроется 2 марта и займет около 1300 квадратных метров, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Открытие магазинов off-price-сети станет уже вторым в столице за последний месяц: 22 февраля Familia площадью 1100 квадратных метров начала работу в ТРК Vegas на Каширском шоссе.

В день открытия нового магазина для посетителей Familia в «Орджоникидзе, 11» весь день будут работать диджей, артисты и аниматоры. Каждый час среди покупателей будут разыгрываться призы — от бытовой электроники и ювелирных украшений до подарочных сертификатов Familia.

Также в этот день в новом магазине будет действовать дополнительная скидка в 10 процентов по карте лояльности Familia. В случае, если такой карты у посетителя нет, ее можно будет получить абсолютно бесплатно — в дальнейшем по ней будет действовать скидка буднего дня 5-7 процентов.

В магазине Familia традиционно будут представлены одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, отдыха, спорта известных мировых и российских брендов, продаваемые со скидкой до 85 процентов.

Сеть работает в новом для России формате off-price, который она привела с Запада и активно развивает в России: компания закупает у брендовладельцев по всему миру огромными партиями и на специальных условиях избыточно произведенный и нереализованный товар и предлагает его в своих магазинах с существенным дисконтом по отношению к ценам фирменных магазинов и бутиков.

В ассортименте компании — товары 7000 торговых марок из 48 стран мира. В Familia представлены не только такие демократичные бренды, как OVS, Marks&Spencer, Tom Tailor, Veromoda, но и дизайнерские: Armani, Harmont&Blaine, Roberto Cavalli, Bugatti, Pinko. Дисконт в периоды специальных акций может доходить до 95 процентов от стоимости аналогичных товаров в регулярной рознице.

Сеть развивается быстрыми темпами, открывая новые магазины практически еженедельно, — отметили в компании. Число магазинов сети Familia в Москве и области приближается к ста, а в целом в России — к 250. По итогам развития в предыдущие три года сеть входила в рейтинг «50 самых быстрорастущих российских компаний» по версии РБК.

По словам генерального директора Familia Константина Надеждина, «интерес покупателей к off-price-формату усиливается с каждым годом. «Тренд на рациональное потребление, все сильнее набирающий обороты в России, генерит компании серьезный возвратный трафик, а сарафанное радио, которое доносит преимущества шоппинга в Familia, приводит в магазины сети новых посетителей. Сейчас у сети более 3,3 миллиона постоянных покупателей, более 10 тысяч из которых совершают покупки еженедельно», — подчеркнул Константин Надеждин.

