Шотландец плюнул на священника и получил 10 месяцев тюрьмы

Мужчину из Шотландии осудили на 10 месяцев за то, что он плюнул на одежду католического священника в Глазго. Об этом сообщает BBC News.

24-летний Брэдли Уоллес оскорбил таким образом каноника Томаса Уайта во время традиционной демонстрации в честь Дня оранжистов 7 июля 2018 года. Участники марша проходили мимо католической церкви святого Альфонса в тот момент, когда Уайт прощался с прихожанами храма. Между ними и католиками завязалась перебранка, в ходе которой Уоллес плюнул на священнослужителя. Экспертиза показала, что на куртке священника была именно его слюна.

Молодой человек признал свою вину и сообщил, что на такой поступок его толкнула неприязнь к католицизму. Он принимал участие в Оранжевом марше — шествии Оранжевого ордена, протестантского братства. Каждый год в середине июля его члены выходят на торжественное шествие в честь битвы на реке Бойн в 1690 году, в которой войска короля-протестанта Вильгельма III Оранского разгромили армию короля-католика Якова II Стюарта.

Эту традицию соблюдают уже более 200 лет — первый марш прошел в 1807 году. В тех случаях, когда марш проходит по католическим районам, полиции часто приходится разнимать драки между протестантами и католиками. В 2015 году в ходе беспорядков, разгоревшихся во время марша, пострадали 26 полицейских.

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