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У шимпанзе нашли развитую цивилизацию

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Международная группа ученых из Германии и Польши обнаружила богатую материальную культуру у швейнфуртовского шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), обитающего в северной части Демократической Республики Конго. Исследователи нашли различные артефакты и инструменты, изготовленные обезьянами и предназначенные для добычи пищи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты в течение 12 лет изучали поведение у представителей популяции шимпанзе, занимающей территорию в 50 тысяч квадратных километров. Они задокументировали все найденные на 20 участках примитивные инструменты, применяемые обезьянами, а также собрали данные о местах отходов жизнедеятельности, остатков пищи и гнезд.

Исследователи обнаружили новые типы артефактов, включая длинные палочки для сбора кочевых муравьев из рода Dorylus, тонкие короткие палочки для добычи муравьев-понеринов и прочные — для извлечения пчел мелипонинов, у которых отсутствует жало, из гнезд в стволах деревьев и в почве. Кроме того, была выявлены ранее не наблюдавшиеся методы обработки пищи, заключающиеся в растирании о твердый субстрат кусков термитников, улиток и черепах.

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