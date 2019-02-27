WhatsApp внедрит новую функцию

WhatsApp включит в настройки будущей версии сервиса опцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты. Об этом сообщает WABetaInfo.

В настройках конфиденциальности пользователи смогут выбрать, кто может добавлять их в чаты: все пользователи, люди из записной книжки или никто. Функция вводится в качестве меры борьбы со спамом. В настоящий момент добавлять пользователя в любой чат можно без его разрешения.

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Опция появилась в тестовой версии, в ближайшее время она будет доступна в обновленной версии приложения.

Ранее компания анонсировала внедрение ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз. Максимальное число пользователей, которые смогут получить одно и то же сообщение от одного отправителя в мессенджере, будет снижено до 1 280 человек. Таким образом WhatsApp рассчитывает бороться с распространением ложной информации. В Индии распространение фейков через мессенджер привело к серии линчеваний.

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