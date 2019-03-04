Красноярский экономический форум пройдет в новом формате

Красноярский экономический форум (KEF'2019) пройдет 28-30 марта в обновленном формате — формате Российского саммита конкурентоспособности. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В работе форума, организаторами которого выступают правительство России и правительство Красноярского края, примут участие более 5000 человек, среди них более 300 спикеров. Председателем оргкомитета мероприятия стал заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

В течение трех дней ведущие мировые экономисты, представители российского бизнеса, члены правительства России и главы регионов обсудят самые актуальные аспекты конкурентоспособности ключевых секторов экономики, корпораций, регионов, городов и качества государственного регулирования.

Отличительной чертой KEF`2019 является ряд отраслевых конференций и круглых столов, которые будут посвящены обсуждению актуальных вопросов развития секторов экономики. Участие в дискуссиях примут руководители крупнейших корпораций страны, члены правительства России. главы институтов развития. Гостями мероприятия станут экономисты мирового уровня, специализирующиеся на вопросах конкурентоспособности стран: глава McKinsey Institute Джонатан Вотцель, автор методологии рейтинга WEF Хавьер Сала-и-Мартин, автор бестселлеров Connectography и Future is Asian Параг Ханна, ректор РЭШ Шломо Вебер.

Также участниками дискуссий форума станут министр энергетики Александр Новак, министр науки и образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, главы институтов развития.