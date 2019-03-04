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Власти Подмосковья анонсировали масленичные гулянья

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Масленичные гулянья проведут в 57 парках культуры и отдыха в Московской области, праздничные мероприятия завершатся 10 марта, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 4 марта.

«Гостей и жителей Подмосковья ждет праздник с народными гуляньями, играми, квестами, конкурсами, выступлениями творческих коллективов. На территории многих парков будут организованы концертные и игровые площадки, пройдут развлекательные программы и конкурсы», — рассказал он.

Кроме того, будут организованы ярмарки и спортивные состязания, добавил министр. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 140 тысяч человек, уточнил он.

В частности, в парке «Захарово» в Одинцове пройдет кукольный спектакль. Для посетителей центрального парка в Долгопрудном запланирована большая концертная программа. На многих площадках состоятся мастер-классы по приготовлению блинов. В завершение праздника состоится
традиционное сожжение чучела Масленицы, говорится в сообщении.

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