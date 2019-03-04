Выступившему против Netflix Спилбергу дали отпор

Netflix отреагировал на слова режиссера Стивена Спилберга, который заявил, что фильмам стриминговых сервисов необходимо запретить претендовать на премию «Оскар». Компания опубликовала ответ в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 4 марта.

«Мы любим кино. А вот еще несколько вещей, которые мы любим: обеспечивать доступ для людей, которые не могут себе позволить походы в кинотеатры, или живут в городах, где их нет; позволять всем и везде наслаждаться релизами в одно время; предоставлять кинематографистам больше возможностей делиться искусством. Все эти вещи не являются взаимоисключающими», — говорится в заявлении Netflix.

Кинематографисты также остались недовольны предложением Спилберга, который пообещал обсудить вопрос стриминговых сервисов на ежегодном заседании совета директоров Американской киноакадемии.

Режиссер, сценарист и продюсер Ава Дюверней напомнила, что на собрании не будут присутствовать все члены организации, насчитывающей более восьми тысяч участников. Она выразила надежду, что совет директоров примет во внимание мнение кинематографистов, которые не согласны с идеей Спилберга.

Актер Брюс Кэмпбелл написал, что режиссер пытается сделать так, чтобы у «Оскара» больше не было таких претендентов, как картина Альфонсо Куарона «Рома», выпущенная Netflix. По мнению артиста, лента вышла такой же впечатляющей, как и многие телевизионные фильмы.

Актер Жан Эли задался вопросом, зачем мешать кому-то «светить и делиться своим светом».

3 марта стало известно, что Спилберг высказался против потоковых платформ. Он указал на то, что продукция стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с продукцией других дистрибьюторов, поскольку компании вроде Netflix устраивают кратковременные и формальные релизы в кинотеатрах, однако дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты в любое время.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!