По делу о бунте подростков в российской колонии вынесли приговор

Московский областной суд вынес приговор по делу о бунте в Можайской воспитательной колонии в 2016 году, когда подростки потребовали прекратить издевательства со стороны администрации. Об этом пишет «Медиазона».

Восемь бывших воспитанников были признаны виновными в участии в массовых беспорядках. По просьбе прокурора суд снял с одного из подсудимых обвинение в их организации за недоказанностью.

Максим Ершов с учетом предыдущих сроков получил три года и шесть месяцев лишения свободы, Михаил Вишняков и Александр Дорожкин — три года и пять месяцев, Максим Румянцев — три года и 11 месяцев, Дмитрий Сизоненко — три года и семь месяцев, Игорь Квартальнов — три года и девять месяцев, Владимир Далевич — три года и 10 месяцев. Подсудимого Олега Белендрясова приговорили к трем годам и семи месяцам колонии, но тут же освободили из-за пересчета срока по принципу «день за полтора».

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Бывшие воспитанники также должны выплатить 329 тысяч рублей по иску колонии о возмещении ущерба, нанесенного массовыми беспорядками. Шестеро из восьми подсудимых признали свое участие в беспорядках, однако заявили, что на бунт их спровоцировали насилие и издевательства со стороны сотрудников колонии.

В суде не подтвердилась причастность фигурантов дела к поджогам в учреждении.

Бунт в Можайской воспитательной колонии начался вечером 21 февраля 2016 года. По данным СК, двое несовершеннолетних закрыли изнутри общежитие и забаррикадировали лестницы. После этого воспитанники стали громить помещение, совершили несколько поджогов и выбросили часть имущества из окон второго этажа. Бунтующие требовали прекратить издевательства со стороны администрации и предоставить им мобильные телефоны для связи с родственниками.

Можайская воспитательная колония входит в систему ФСИН. Там содержатся несовершеннолетние, осужденные за общеуголовные преступления.

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