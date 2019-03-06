Россияне признались в любви к мату и безразличию к блату

Большинство россиян использует мат в своем лексиконе, при этом наблюдается тенденция к снижению частоты его употребления. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди опрошенных 18 процентов признались, что матерятся каждый день. Еще 19 процентов — несколько раз в неделю. Социологи отметили, что в 2008 году еженедельно к ненормативной лексике прибегали 44 процента участников опроса, то есть за 10 лет число таких людей снизилось на 7 процентов. Также 23 процента респондентов используют мат несколько раз в месяц, 38 процентов не употребляют его совсем.

Согласно данным опроса, только 3 процента россиян ежедневно говорят на блатном сленге — этот показатель с 2008 года не изменился. Еще 20 процентов используют такие слова, но редко.

Во ВЦИОМ отметили, что за 10 лет в повседневной речь граждан стало больше иностранных слов, профессионального и интернет-сленга. При этом каждого третьего (35 процентов) опрошенного раздражает злоупотребление иностранными терминами, каждого второго (51 процент) — намеренное искажение слов. Нетерпимость к ошибкам в письме и речи высказали 43 процента россиян. Две трети (68 процентов) сообщили, что считают важным бороться за чистоту русского языка всеми возможными методами.

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