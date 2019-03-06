Женщина увидела свое отражение и разбила зеркало в ночном клубе

В американском городе Уилмингтон, штат Северная Каролина, арестовали женщину, которая разбила зеркало при виде своего отражения, а затем притворилась сотрудницей полиции. Об этом сообщает Associated Press.

28-летняя Криста Анстетт (Christa Anstett) наткнулась на зеркало, когда развлекалась в ночном клубе. Увидев свое отражение, она принялась бить по нему кулаками. В результате заведению был нанесен ущерб на сумму около 1,6 тысячи долларов (106 тысяч рублей).

Когда на место происшествия прибыли помощники шерифа, Анстетт продемонстрировала им жетон департамента общественной безопасности Университета прибрежной Каролины. Сотрудники полиции выяснили, что у нее не было права на его ношение, и изъяли жетон. После этого женщина стала вести себя агрессивно.

После задержания Анстетт обвинили в том, что она испортила чужое имущество, выдавала себя за сотрудника правоохранительных органов и оказывала сопротивление полиции.

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