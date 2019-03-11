В сети впервые опубликовали «Русский Летописец 1649 года»

В сети впервые опубликовали уникальный исторический источник «Русский Летописец 1649 года». Об этом сообщает портал «Русская вера» в понедельник, 11 марта.

Его обнаружили в собрании старинных книг и рукописей предпринимателя Вадима Якунина. Оцифровкой занялось издательство «АКТЕОН», после чего собрание передали для размещения на старообрядческом сайте.

Ранее «Русский Летописец 1649 года» находился в коллекции одного из первых собирателей древних русских книг и рукописей в советское время Стефана Севастьянова. Якунин приобрел рукопись у его наследников.

Отмечается, что в ней представлены новые исторические факты о событиях Смутного времени и воцарении династии Романовых. Кроме того, предполагается, что «Русский Летописец 1649 года» мог использоваться в качестве источника при написании «Повести временных лет».

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