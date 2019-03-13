Россияне призовут мир экономить воду

В честь Всемирного дня воды компания Enhel проводит акцию под хэштегом #важнакаждаякапля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

ООН объявила Днем воды пятницу, 22 марта. Инициатором флешмоба, который пройдет в России уже во второй раз, стала президент компании, эксперт по красоте и здоровью Юлия Энхель.

Всем желающим принять учатие предложили разместить в Instagram фотографию с хэштегом #важнакаждаякапля и отметить на ней страницу @enhel_official. В указанном аккаунте будут публиковать посты об истощении мировых запасов питьевой воды, а также об опыте других стран в вопросе решения этой экологической проблемы.

В прошлом году флешмоб поддержали многие российские знаменитости, в том числе Кети Топурия, Ксения Собчак, Ирина Хакамада, Елена Летучая, Елена Перминова, Татьяна Лялина, Настасья Самбурская, Мария Федорова, Валерий Сюткин, Игорь Николаев, Екатерина Андреева и другие.

Все средства от продажи воды Enhel на сайте компании 22 марта будут перечислены в «Фонд Озеро Байкал».

Enhel — японский производитель косметических средств премиум класса и оборудования по насыщению воды водородом. Компания имеет более 500 точек продаж, ее заводы расположены на территории Японии и России.

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