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Недельный запас воды уместили в Skoda Karoq

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Видео: ŠKODA / YouTube

Чешский автопроизводитель Skoda предоставил свои новые компактные внедорожники Karoq в качестве сервисных автомобилей для велогонки Tour de France. Автомобиль, сопровождающий команду Нидерландов, использовался для перевозки питьевой воды. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки.

Благодаря системе трансформации салона VarioFlex в машину удалось вместить 1000 пластиковых бутылок объемом 0,5 литра каждая. Это составляет недельный запас питьевой воды, потребляемой велосипедистами.

Принадлежащая компании студия Skoda Design ранее представила кубки, которые получат победители 104-й велогонки Тур де Франс. Награды от команды дизайнеров чешского бренда вручат лучшим гонщикам 23 июля на финише гран-тура в Париже. Четыре кубка выполнены в традициях чешского стекольного искусства. Вдохновением для дизайнеров послужил концепт Skoda Vision E.

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