Продажи Skoda в России увеличились на 18 процентов

В июне чешская автомобильная марка Skoda поставила российским клиентам 5 656 автомобилей, увеличив продажи почти на 18 процентов, по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

«Первая половина года была богата на новинки, мы представили в России новую Octavia и долгожданный Kodiaq, которые обусловили повышенный интерес к марке. Уже в июле в дилерских центрах появится обновленный Rapid, который, мы рассчитываем, станет очередным импульсом для дальнейшего роста продаж», — прокомментировал руководитель отдела продаж Алексей Почечуев.

В мае 2017 года компания установила рекорд продаж. Наиболее высокий рост марка продемонстрировала на рынках Европы и Индии. Общие продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,4 процента — до 99 тысяч автомобилей.

«Несмотря на непростые условия на некоторых рынках, в мае мы смогли реализовать больше автомобилей, чем когда-либо в этом месяце за всю нашу историю», — сказал член Совета директоров Skoda, ответственный за продажи и маркетинг, Вернер Айхорн.