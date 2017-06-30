С конвейера Skoda сошла 6-миллионная Octavia

Чешская автомобильная марка Skoda выпустила 6-миллионный экземпляр модели Octavia. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе фирмы.

Юбилейный автомобиль сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе. Самые первые автомобили под этим именем были произведены еще в 1959 году; премьера обновленной Skoda Octavia состоялась в 1996-м. В настоящее время выпускается третье поколение модели. Название образовано от латинского Octo — «восемь», так как оригинальная модель была восьмой по счету, выпущенной маркой после Второй мировой войны.

«Ни один из автомобилей Skoda не производится в таких объемах, как Octavia. — Эта модель — сердце нашего бренда, она прекрасно демонстрирует эффективность процессов производства и логистики в компании Skoda. Именно Octavia внесла наиболее существенный вклад в рост бренда на мировой арене», — подчеркнул Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров Skoda, ответственный за производство и логистику.

В мае Skoda установила рекорд продаж. Наиболее высокий рост марка продемонстрировала на рынках Европы и Индии. Общие продажи, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 2,4 процента — до 99 тысяч автомобилей.

