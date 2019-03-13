Названа стоимость одного из крупнейших в России производителей индейки

Стоимость бизнеса одного из крупнейших производителей индейки в России — группы компаний «Евродон» составляет около 3-7 миллиарда рублей. Однако, как считает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин, из-за высоких инвестиционных рисков продать холдинг за эту сумму вряд ли удастся. Об этом эксперт рассказал Rambler News Service.

Аналитик отмечает, что компания «Евродон» не является публичной, достоверных данных о ее финансовых показателях нет. «На сайте сообщается, что в декабре 2017 в сутки производство продукции составляло 680 тонн. Средняя цена реализации индейки у Черкизово 204,30 рубля за килограмм. Соответственно в теории “Евродон” со своими объемами мог иметь около 50 миллиардов рублей выручки в год. При этом В СМИ были сообщения о долге 28 миллиардов рублей. Поэтому я думаю, что бизнес стоит 3-7 миллиардов рублей, но продать его даже за такую цену вряд ли возможно, потому что на производстве было много вспышек птичьего гриппа, что значительно увеличивает риски для потенциального инвестора», — сказал Нигматуллин.

О том, что группа «Черкизово» рассматривает возможность приобретения ГК «Евродон», основным акционером которой является ВЭБ.РФ, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник.

Ущерб от пережитых агрохолдингом в 2016-2017 годах нескольких вспышек птичьего гриппа превысил 2,6 миллиарда рублей. Тогда было уничтожено более миллиона голов, сообщали «РИА Новости».

В июле 2018 года Россельхознадзор объявил, что обнаружил в материалах, предоставленных «Евродоном», геном вируса птичьего гриппа, для искоренения которого было уничтожено еще около 200 тысяч, а убытки компании составили 160 миллионов рублей. В январе специалисты выявили грипп птиц на площадке предприятия «Урсдон», входящего в «Евродон», при этом в начале января птичий грипп был выявлен на площадке УН-1 «Урсдона».