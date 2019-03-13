Удар молнии в самолет сняли на видео из салона

Самолет Airbus A321 перевозчика Thomas Cook попал в грозу сразу после вылета из Англии. Один из пассажиров снял видео из салона лайнера. Его ролик разместило издание Daily Mail.

Инцидент произошел с самолетом, следовавшим из Манчестера в Банжул (Гамбия). Спустя минуту после взлета воздушное судно оказалось в серых грозовых облаках и по нему ударила молния. На кадрах видно, как электрический разряд отражается от крыла лайнера.

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Несмотря на исправность судна, пилот в целях безопасности решил вернуть лайнер в аэропорт вылета. Всех пассажиров пересадили на другой рейс.

В январе в российский самолет, следовавший из Рима в Москву, ударила молния. В полете экипаж Airbus A320 сообщил диспетчерам, что в самолет ударила молния, но бортовые приборы не повредились. Лайнер продолжил полет и позже успешно совершил посадку в Шереметьево.

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