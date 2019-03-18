Глава «Россетей» по команде президента запустил краснодарскую подстанцию «Порт»

В пятую годовщину подписания «Договора о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию» президент страны Владимир Путин в режиме видеоконференции торжественно открыл подстанцию 220 киловатт «Порт», которая является стратегически важным объектом для Краснодарского края с точки зрения развития инвестиционного потенциала региона. Об этом говорится в сообщении компании «Россети».

По команде главы государства пусковую кнопку нажал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. «Сегодня сделан еще один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры этого региона. На территории Краснодарского края в эксплуатацию вводится новая, современная подстанция «Порт». Она нужна для развития морского порта «Тамань», для обеспечения работы Крымского моста», — подчеркнул Владимир Путин.

Эта подстанция обеспечит железнодорожную тягу Крымского моста, будет питать сухогрузную часть морского порта «Тамань», а также автомобильные дороги, в частности, автодорогу М25 Новороссийск – Керченский пролив. Также подстанция «Порт» выдаст мощность строящимся на Таманском полуострове промышленным объектам.

«Подстанция «Порт», ставшая ключевым энергообъектом, построенным в ходе создания новейшего электросетевого комплекса Таманского полуострова, предоставляет 432 мегавольт-ампер свободной трансформаторной мощности. Объект является частью возводимого группой «Россети» цифрового электросетевого комплекса России», — подчеркнул генеральный директор компании Павел Ливинский.

По своим техническим характеристикам подстанция «Порт» не имеет аналогов на всем юге России. Благодаря использованию передовых технологий энергообъект может управляться дистанционно в режиме онлайн, что обеспечивает его высочайшую надежность и позволяет снизить операционные издержки.

В дополнение к подстанции «Порт» группа «Россети» проложила почти 200 километров линий электропередачи, при строительстве которых также применены современные материалы, делающие энергообъекты независимыми от любых метеоявлений.

Ранее, 1 марта, в ходе визита к президенту Владимиру Путину «Россети» во время которого обсуждались работы энергосетей в осенне-зимний период, Павел Ливинский заявил, что в течение трех лет «Россети» намерены разработать электронную систему управления электросетями. Это поможет исключить человеческий фактора и снизить аварийность. «Высокий уровень неуязвимости российского сетевого комплекса обеспечат современные системы. Беру на себя обязательство в течение трех лет такую систему разработать», — приводит Газета.ру слова Ливинского. Он также сообщил, что по итогам прошлого года число аварий в сетях сократилось на 17 процентов, а длительность перебоев на 40 процентов. Потери при этом удалось снизить до 9 процентов, сообщил президенту глава «Россетей».

Тогда же, в ходе этой встречи, Павел Ливинский пригласил президента принять участие в торжественной церемонии запуска подстанции «Порт» и дать старт работе нового энергообъекта.