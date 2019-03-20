630 бригад энергетиков задействуют для ликвидации подтоплений в Подмосковье

Для ликвидации возможных подтоплений в ходе весеннего половодья на территории Подмосковья сформировано более 630 бригад энергетиков. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 20 марта.

«Угрозы подтопления объектов энергетической инфраструктуры на территории региона минимальны, дополнительные меры принимаются в основном в профилактических целях», — отметили в пресс-службе вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В рамках подготовки к паводковому периоду энергетики проводят осмотры подстанционного оборудования и линий электропередачи. Кроме того, специалисты расчищают подъездные пути к трансформаторным подстанциям. Периодически персонал энергокомпаний участвует в учениях по ликвидации подтоплений.

Сформированные бригады располагают 3,2 тысячами единиц спецтехники. В частности, речь идет о болотоходах, вездеходах, насосах.