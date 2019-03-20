Названы главные риски для мировой экономики

Своим главным риском инвесторы признали замедление темпов роста китайской экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Bank of America Merrill Lynch.

Эту проблему назвала главной треть опрошенных. Угроза торговой войны, которая возглавляла список в течение девяти месяцев, опустилась на второе место. На третьей позиции — корпоративный кредитный кризис, за которым следует политика США.

Хотя больше года всех волновала торговая война, замедление роста китайской экономики упускали из внимания, несмотря на то, что эти явления связаны. Две недели назад индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific показал максимальный спад в этом году из-за того, что Китай и Европейский центральный банк снизили прогнозы роста, а США сообщили о снижении экспорта.

Опрос также показал, что доля инвестиций в акции сократилась на 3 процентных пункта в месячном исчислении, при этом «короткие» продажи европейских акций оказались самой переполненной торговой площадкой активов.

Ранее, в феврале, в докладе журнала The Economist предсказывалось, что темпы роста глобальной экономики замедлятся до 2,8 процента в 2019 году и до 2,6 процента в 2020-м. Для сравнения, в прошлом году прирост равнялся 2,9 процента. При этом из-за растущей геополитической напряженности и серьезной уязвимости крупнейших экономик и развивающихся рынков откат может быть значительно ниже.

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