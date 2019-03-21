Акция «Безопасная шина» стартовала в Подмосковье

Акция «Безопасная шина» стартовала в Московской области в четверг, 21 марта, с целью популяризации системы раздельного сбора отходов, сообщил министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Его цитирует корреспондент Ленты.ру.

«Шина отдает почве тяжелые металлы и совершено огромный "букет" веществ, которые оказывают негативное воздействие на природу», — сказал Куракин.

В акции примут участие инспекторы по безопасности дорожного движения, уточнил он. По его словам, ведомство проследит за исполнением шиномонтажных центров обязательств по выносу и утилизации резины. Министр напомнил, что сегодня в области функционируют четыре крупных предприятия по переработке шин, а также есть несколько десятков пунктов сбора.

В свою очередь генерал-майор, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов положительно оценил эту инициативу. Он сообщил, что водителям будут раздавать специальные памятки по этой теме.

Акция «Безопасная шина» продлится до конца апреля.