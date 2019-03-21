Пьяных российских моряков нашли на заповедном британском острове

С острова Флэт Холм (Flat Holm) в Бристольском заливе спасли трех российских моряков. Они были в безопасности, но замерзли, пишет The Independent.

Поиски начались после того, как стало известно, что они не вернулись на свое судно, стоящее на якоре примерно в трех километрах от расположенного на побережье залива английского графства Сомерсет. Моряки покинули свой корабль вечером 20 марта, сели в шлюпку и поплыли в город Барри в Южном Уэльсе, чтобы выпить. Оттуда они уехали в четвертом часу утра, но на обратном пути, предположительно, заблудились в тумане и попали на Флэт Холм, местный природный заповедник.

К 07:00 21 марта на судне из-за отсутствия моряков подняли тревогу. На поиски направили пять спасательных шлюпок и вертолет береговой охраны. Менее чем через два часа россиян удалось найти.

В отношении моряков на судах, которые заходят в воды Великобритании, действуют строгие правила по употреблению алкоголя, отмечало в 2018 году издание SeafarersJournal. В британском агентстве морской безопасности и береговой охраны подчеркивали, что даже легкое опьянение увеличивает риск несчастных случаев.

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