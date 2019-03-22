Панина захотели отправить в тюрьму за ненависть к «грязной и уголовной» России

Адвокат Александр Сергеев подал против актера Алексея Панина заявление в полицию из-за его слов о ненависти к России. Об этом юрист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Я запустил ракету в Следственный комитет в отношении Панина, 282 УК РФ. Посмотрим, что будет. Поможем Леше не вернуться в Россию», — сказал он на видео. Под упомянутую статью подпадают действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

В беседе с РЕН ТВ Панин ответил, что адвокат не знает русского языка, если решил прицепиться к слову «ненависть». «Если он может оспорить слово "грязная" — ну выгляните в окошко, сейчас как раз растаял снег. Может, конечно, адвокат Сергеев живет на Рублевке и у него чисто, но у меня во дворе сплошная грязь, мусор, отходы. Если страна у нас не гомофобная, ну, значит, наверное, я что-то не вижу», — сказал он.

Недовольство Сергеева вызвал пост, опубликованный 20 марта в Instagram-аккаунте артиста. В нем Панин признался, что ненавидит свою страну, так как она «грязная, уголовная и гомофобная». На следующий день публикация исчезла, однако актер подчеркнул, что это не его рук дело: «Я бы с удовольствием выложил еще раз. Этот пост удалили вчера три раза на одной странице и два раза на другой».

В феврале он рассказал, что планирует покинуть Россию после завершения работы над фильмом «Я вернулся».

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