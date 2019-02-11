Панин прокомментировал предложение лишить его госнаграды

Актер Алексей Панин отреагировал на предложение члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадима Манукяна лишить его государственной премии. Ролик на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Могу сказать только одно, что буду рад оказаться в одном числе, в одном ряду с Михаилом Ефремовым, которого хотели лишить звания народного артиста. Рад, что окажусь в одном списке с Алексеем Серебряковым, которого вообще хотели лишить там гражданства», — сказал артист.

Ранее актер опубликовал в Instagram пост, в котором отметил, что ему стыдно за то, что он когда-то ходил получать награду из рук российского президента Владимира Путина.

После этих высказываний депутат Манукян предложил актеру сдать награду. По его словам, своими действиями Панин позорит звание артиста.

7 февраля Панин рассказал, что собирается уехать из России. Он добавил, что это случится не раньше следующего года, так как ему нужно закончить работу на фильмом «Я вернулся».

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