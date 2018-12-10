Российский актер Алексей Панин попал в аварию в Москве. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Артист находился на пассажирском сиденье автомобиля марки Mercedes, за рулем которого была 36-летняя Алия Скворцова. ДТП произошло на улице Подвойского.

Скворцова на Mercedes въехала в две машины, водители которых резко остановились и решили выяснить отношения на дороге — один из них подрезал другого. В результате аварии Панин получил травму головы.

В октябре сообщалось, что Панина провезли на автомобиле по пешеходной улице в Саратове. Актер опубликовал видео произошедшего. В результате водитель артиста был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!