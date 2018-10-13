Панин прокатился на Gelandewagen по пешеходной улице в Саратове

Актер Алексей Панин, находясь за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen, проехал по пешеходной улице в Саратове. Видеозапись он опубликовал у себя в Instagram.

«Чисто по-саратовски по пешеходной улице», — прокомментировал происходящее актер.

В автомобиле, предположительно, находилась также дочь Панина. «Папа, нас посадят», — отмечает женский голос.

В Управлении ГИБДД по Саратовской области заявили, что по данному факту будет проведена проверка, передает ТАСС. «Если факт нарушения правил дорожного движения будет установлен, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении.

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