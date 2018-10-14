Водителя Панина наказали за езду по пешеходной улице Саратова

Водителя актера Алексея Панина оштрафовали за проезд по пешеходной улице Саратова. Об этом в воскресенье, 14 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, накануне вечером в соцсети Instagram появилось видео, на которой актер Панин в автомобиле Mercedes Gelandewagen ехал по главной пешеходной улице Саратова — проспекту Кирова. По итогам проверки сотрудники ГИБДД возбудили дело об административном правонарушении.

Ответственность за инцидент понесет не сам актер, а его водитель, который находился за рулем автомобиля. Ему придется выплатить штраф в размере 500 рублей.

Сам Панин прокомментировал случившееся в Instagram, указав, что во время поездки находился на пассажирском сиденье.

«Я так и знал, что СМИ раздуют скандал. Уважаемые СМИ, во-первых, не я ехал, а меня везли. Во-вторых, мы снимаем кино. А в-третьих, большинство жителей Саратова прекрасно знают о том, что по этой улице люди ездят и подъезжают к своим домам», — заявил актер.

Видео с поездкой на Mercedes Gelandewagen по пешеходной улице Панин опубликовал в своем блоге 13 октября. В автомобиле находилась также дочь актера, которая предупреждала его об ответственности словами «папа, нас посадят».

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!