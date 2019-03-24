Летчик поссорился с женой и протаранил самолетом дом

Daniel M Friedman / YouTube

Житель Габороны (Ботсвана, Южная Африка) после ссоры с женой угнал частный самолет и протаранил дом. Как сообщает портал The Citizen, конфликт произошел на вечеринке в честь будущего ребенка.

По рассказам очевидцев, мужчина напился и ударил свою жену, его попросили покинуть праздник. После этого он угнал самолет и позвонил другу, чтобы узнать, где конкретно находится в тот момент его супруга. Гостей вечеринки удалось эвакуировать до того, как самолет протаранил здание.

В происшествии погиб только пилот, 11 автомобилей получили повреждения.

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