Китай назвали замедленной бомбой для мировой экономики

Китайский госдолг может стать причиной масштабных проблем в мировой экономике, пишет Bloomberg. Это случится, если заемщики перестанут платить по обязательствам и начнут допускать дефолты.

Издание уточняет, что речь идет о бумагах, выпускаемых муниципальными властями китайских провинций, вернее, об их дочерних организациях, которые выступают формальными эмитентами. Такие предприятия называются компаниями для финансирования местного самоуправления (LGFV).

Многие из них испытывают трудности с обслуживанием проблемного долга. Впервые аналитики обратили внимание на проблему два года назад, однако с тех пор ни один заемщик не допустил дефолта во многом благодаря тому, что займы обеспечены государственными гарантиями.

Центральные власти не заинтересованы в дефолтах, поскольку это негативно отразится на кредитном рейтинге всей страны и приведет к удорожанию заимствований на третьем по размеру долговом рынке в мире. Это в свою очередь затормозит экономический рост и повлияет на держателей акций китайских компаний по всему миру.

При этом многие аналитики уверены, что государство не допустит дефолтов по муниципальным облигациям, даже несмотря на участившиеся случаи невыплат по корпоративным бумагам. В прошлом году инвесторы потеряли 17,8 миллиарда долларов, в первые два месяца нынешнего — 2,2 миллиарда.

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