Путин поприветствовал участников съезда «Российского движения школьников»

Президент России Владимир Путин отправил приветственное послание участникам, организаторам и гостям IV съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Его текст опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что движение активно развивается, а также помогает его участникам успешно реализовывать свои возможности. Кроме того, в его рамках удалось реализовать патриотические и волонтерские проекты для подростков, добавил он.

«Уверен, что в ходе съезда вы обсудите наиболее успешные практики, обменяетесь наработанным опытом и наметите планы на будущее», — отметил Путин.

Российское движение школьников появилось в октябре 2015 года. Целью организации является совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

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