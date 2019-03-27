Белая женщина 70 лет по ошибке считала себя темнокожей

Пожилая американка, всю жизнь считавшая себя темнокожей, обнаружила, что у нее были белые мать и отец. Она рассказала о своем открытии в автобиографии, пишет издание Daily Mail.

В 70 лет Верда Берд (Verda Byrd) из техасского города Конверс узнала, что выросла в приемной семье. «Моя приемная мать Эдвинна Вагнер никогда не говорила мне, что удочерила белую девочку», — говорит она. Чтобы узнать правду, женщина решила разыскать биологических родителей.

Она выяснила, что родилась в бедной многодетной семье, а ее настоящее имя было другим — Джанетт Бигл (Jeanette Beagle). Вскоре после ее рождения отец бросил семью, а мать получила тяжелую травму и осталась без средств к существованию. После этого государственные органы изъяли всех детей, в том числе и Джанетт.

Пятимесячную девочку удочерила бездетная темнокожая пара из города Ньютон в штате Канзас. В отличие от ее родителей, они жили в относительном достатке. Приемный отец имел высшее образование, работал носильщиком на железной дороге и получал неплохое по тем временам жалованье — 250 долларов в месяц (в настоящее время эта сумма соответствовала бы 3,6 тысячи долларов).

Приемные родители сменили имя Джанетт на Верду. Хотя ее кожа была светлее, чем у них, никто не придавал этому значения. Все, в том числе и она сама, считали ее темнокожим ребенком.

Верде Берд удалось отыскать родную мать. Оказалось, что та смогла добиться возвращения четверых из пяти детей, которых отобрало государство. С приемными родителями осталась только Джанетт. Позднее у женщины родились еще пятеро детей. Берд познакомилась с тремя родными сестрами, но отношения не сложились: одна из них оказалась расисткой.

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