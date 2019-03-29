Мошенники представились министром и обогатились

Три мошенника под видом министра иностранных дел Франции выманили у бизнесмена восемь миллионов евро. Об этом сообщает газета Le Parisien. Подозреваемых арестовали в Израиле.

Мошенники звонили по скайпу бизнесменам и руководителям крупных компаний. Деньги требовались якобы на выкуп заложников, находящихся в руках исламистов в Мали и Сирии. Для полной реалистичности происходящего преступники франко-израильского происхождения воссоздали точную копию офиса министра Жан-Ива Ле Дриана. Внешняя схожесть добивалась с помощью гримера.

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Отмечается, что мошенники начали свою преступную деятельность в сентябре 2018 года. Из 40 попыток успешной оказалась лишь одна. Израильский предприниматель перевел на их счет восемь миллионов евро, после чего понял, что его обманули. Имя предпринимателя держится в секрете.

Французские и израильские следователи вышли на след подозреваемых, когда те обратились к следующему бизнесмену, который собирался заплатить мужчинам два миллиона евро. Двое сдались без сопротивления, однако третий пытался сбежать.

Ранее в Киргизии мошенник получал деньги от министров за назначение на должность.

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