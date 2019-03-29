Укравший секреты США «новый Сноуден» согласился на тюрьму

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Мартин признал себя виновным в краже и хранении правительственных секретов. Об этом сообщает NBC News.

Во время слушаний в суде в Балтиморе мужчина признал вину по обвинению, касающемуся одного документа. Это материалы о «брифинге руководства АНБ в марте 2014 года, в котором описываются развитие и планы на будущее для одного из подразделений АНБ». В обмен на сделку с Мартина сняли еще 19 аналогичных обвинений. «Пришло время закрыть крышку ящика Пандоры», — говорится в кратком заявлении мужчины.

Как отмечается, прокуроры не обвиняли Мартина в раскрытии информации иностранным правительствам или кому бы то ни было еще. При этом с самого начала следователи не понимали, что именно мужчина собирался делать с данными, которые копил на протяжении 23 лет работы. Адвокаты подсудимого после слушаний 28 марта заявили, что действия их подзащитного «были результатом психического заболевания, а не измены».

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Вынесение приговора назначено на 17 июля. Как защита, так и обвинение согласны на девять лет тюрьмы для Мартина. При этом ожидается, что ему зачтут 2,5 года, которые он провел за решеткой в ожидании суда.

Мужчину арестовали в 2016 году. В его доме и машине были обнаружены тысячи секретных и сверхсекретных документов в печатном и цифровом виде. По подсчетам, в общей сложности у него было 500 миллионов страниц текста и изображений — больше, чем похитил бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. Адвокаты Мартина с самого начала указывали, что он страдает страстью к сбору и изучению информации, а документы брал домой, чтобы повысить свою квалификацию как сотрудника спецслужб.

В 2013 году Сноуден передал журналистам документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. После он бежал из США, а затем получил убежище в России. В США Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.

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