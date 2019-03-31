Появились данные о гибели совладельца S7 Group в авиакатастрофе

Совладелец и основатель S7 Group Владислав Филев погиб в результате авиакатастрофы в Германии, сообщает РБК со ссылкой на источник в авиапромышленности. Бизнесмену было 55 лет.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что при вылете из аэропорта Франкфурта разбился бизнес-джет Epic, принадлежащий российской авиакомпании «Глобус», самолеты которой перевозят руководство S7 Group. По информации агентства, на борту находились трое россиян, они погибли. Их имена не называются.

Полиция предварительно подтверждает, что среди погибших могли быть россияне, передает ТАСС. Идентификация жертв ожидается на следующей неделе.

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Позднее в S7 сообщили, что в действительности в авиакатастрофе погибла Наталия Филева, жена Владислава Филева. Сам бизнесмен жив.

«Лента.ру» приносит извинения Владиславу Филеву и соболезнует утрате.