В Москве выступит группа Dream Theater

Американская прогрессив-металл-группа Dream Theater выступит в Москве. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 марта.

На концерте, который состоится 11 июня на площадке Adrenaline Stadium, музыканты представят свой новый альбом Distance Over Time. Участник коллектива Джон Петруччи отметил, что в этой работе есть что-то некая магия. «Как продюсер, я старался записать лучший альбом Dream Theater за всю историю, музыку, которая бы полностью обволакивала слушателей. Мне хотелось, чтобы эта запись передала ту страсть и удовольствие, которое мы получали во время работы над ней», — рассказал он.

Кроме Dream Theater, на мероприятии выступят еще две команды. В Adrenaline Stadium прозвучат песни таких российских коллективов, как PuzzleWood и REDS’COOL.

Группа Dream Theater была основана в 1985 году. За свою более чем 30-летнюю историю она дважды была номинирована на премию «Грэмми» и выпустила более десятка студийных альбомов.

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