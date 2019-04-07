Актриса Алла Демидова попала в больницу

В Москве госпитализировали актрису Аллу Демидову. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на одного из сотрудников «Гоголь-центра».

Почему она попала в больницу, пока не известно.

В группе театра во «ВКонтакте» опубликовано объявление о том, что запланированный на 7 апреля спектакль «Ахматова. Поэма без героя» с участием 82-летней актрисы переносится на 22 июня.

Алла Демидова в 1960-х, 1970-х и 1980-х играла в Театре на Таганке, была одной из ведущих актрис театра. В кино известность актрисе принесла роль в фильме Игоря Таланкина «Дневные звезды» (1966): она сыграла Ольгу Берггольц. В 1980-е Демидова сотрудничала с Романом Виктюком, играла в его спектакле «Федра», который много гастролировал. Демидова ушла из театра Юрия Любимова в 1990-е и основала собственный театр «А», работала с греческим режиссером Теодоросом Терзопулосом. В последние десять лет актриса участвует в отдельных театральных проектах. Демидова сыграла более 40 ролей в кино.

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