Каждый четвертый молодой японец оказался девственником

Доля жителей Японии, никогда не занимавшихся сексом, продолжает расти. Об этом сообщает CNN со ссылкой на работу, опубликованную в научном журнале BMC Public Health.

Статистика, собранная исследователями из Университета Токио, свидетельствует, что в 2015 году 24,6 процента японок возрастом от 18 до 39 лет были девственницами, что на 2,9 процента больше, чем в 1992 году. Доля мужчин той же возрастной группы, не имевших гетеросексуального опыта, выросла с 20 процентов в 1992 году до 25,8 процента в 2015 году.

По данным 2010 года, подобные трудности чаще испытывали японцы в возрасте от 25 до 39 лет, не имеющие работы или работающие неполный рабочий день и получающие низкую зарплату. «Мы показали, что для мужчин гетеросексуальная неопытность по крайней мере отчасти представляет собой социоэкономическую проблему, — говорит один из авторов работы Сайрус Газнави (Cyrus Ghaznavi). — Проще говоря, все решают деньги».

Выводы исследователей базируются на результатах семи социологических опросов, проведенных между 1992 и 2015 годами, в которых участвовали от 11 до 18 тысяч японцев. Гомосексуальные контакты не рассматривались. В статье отмечается, что доля 30-летних американцев, британцев и австралийцев без гетеросексуального опыта составляет от одного до пяти процентов.

В 2017 году сообщалось, что из-за сокращения рождаемости Япония может недосчитаться 40 миллионов человек населения уже к 2065 году. По данным экспертов, 2016-й стал начиная с 1899-го первым годом, когда в стране родилось менее миллиона детей.

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