«Ночь пожирателей рекламы» в Москве станет премьерной

Москве пройдет «Ночь пожирателей рекламы». В этом году в столице представят премьеру шоу, которое затем покажут в других странах. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Зрители Ночи за шесть часов увидят 400 роликов из коллекции основоположника этого формата — француза Жана Мари Бурсико, который будет присутствовать на ночном показе.

Премьера шоу состоится 26 апреля в киноцентре «Октябрь». Фестиваль посетят Дмитрий Дибров, Аврора, Дима Билан, Александр Олешко, Равшана Куркова, Екатерина Шпица, Игорь Верник, Сати Казанова, Алексей Лысенков, Владимир Хотиненко, Светлана Кузнецова, Андрей Житинкин и другие представители российского шоу-бизнеса, а также популярные блогеры.

Содержание программы Бурсико не раскрывается. Опыт предыдущих лет показывает, что автора концепции интересует реклама автомобилей, страховых компаний, элитных брендов парфюмерии. Отобранные знатоком рекламы ролики отличаются юмором и эротикой. В программах Ночи также не обходится без социальной рекламы, роликов из экзотических стран и ретро-шедевров.

В рамках «Ночи пожирателей рекламы» демонстрируется и российская реклама, которая уже завоевала зрительское признание.

«Ночь пожирателей рекламы» зародилась в 1981 году. Показы было принято проводить в темное время суток, поскольку Бурсико был небогатым человеком и не мог позволить себе дневную аренду кинотеатра. На самом первом показе он представил оригинальные ролики, отснятые с 1935 по 1981. Француз смонтировал их в одну ленту и показал на большом экране. Он понял, что идея будет востребована, когда увидел, что зрители выходили из кинозала в восхищении.

В настоящее время фестиваль проводится в 50 странах. После московской премьеры российские организаторы «Ночи пожирателей рекламы» традиционно покажут программу проекта в других городах страны и ближнего зарубежья.

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