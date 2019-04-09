Власти Подмосковья рассказали об обеспечении безопасности во время половодья

Комплекс профилактических мероприятий для снижения рисков подтопления населенных пунктов паводковыми водами выполняется в Подмосковье, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 9 апреля.

«Для обеспечения безопасности населения, социальных объектов и инфраструктуры Московской области во время прохождения весеннего половодья в готовности находится группировка сил и средств в составе 46 тысяч человек и более восьми тысяч единиц спецтехники, в том числа плавсредства и авиация», — рассказал он.

По его словам, безопасность также обеспечивают добровольцы и волонтеры. Кроме того, специалисты из космоса оценивают состояние ледового покрытия на крупных водоемах, добавил Пестов.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, период весеннего половодья пока проходит спокойно, внештатных ситуация не зафиксировано. По оценкам экспертов, уровень воды прогнозируется в пределах нормы.