В Москве назвали победителей премии Best Brands 2019

В Москве назвали победителей независимой маркетинговой премии Best Brands 2019 года. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

Премия была представлена пятью номинациями. В номинации «лучший продуктовый бренд» победила немецкая компания Bosch. Первой в номинации «лучший растущий продуктовый бренд» стала китайская Xiaomi.

Звание лучшего российского продуктового бренда получила «Фрутоняня». В категории лучших корпоративных брендов победили Google (иностранный) и «Яндекс» (российский).

Победителей определяли по двум критериям: успешность бренда, которая определяется долей рынка и уровнем узнаваемости марки, и психологической привлекательностью бренда для потребителей.

Премия Best Brands была учреждена в Германии в 2004 году коммуникационной группой Serviceplan и исследовательской компанией GFK. В России она проводится впервые.